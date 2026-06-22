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Общество

В Краснодаре предъявили обвинение напавшему с ножом на людей в ТЦ

СК РФ: напавшему на людей в ТЦ Краснодара предъявлено обвинение
Следственный комитет Российской Федерации

Напавшему на людей в ТЦ в Краснодаре предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи предъявили обвинение 19-летнему жителю Краснодара по делу об убийстве и покушении на убийство нескольких лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений.

По версии следствия, обвиняемый без видимого повода стал наносить посетителям ТЦ удары ножом. В результате нападения погибла 41-летняя женщина, еще трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел 20 июня в Краснодаре. Юноша, вооружившись холодным оружием, ворвался в здание ТЦ. Злоумышленник проник в местный офис МФЦ, где нанес ножевые ранения нескольким людям, а также привел в действие самодельное пиротехническое устройство на территории детского игрового комплекса. Очевидцы сообщали, что в ходе атаки нападавший кричал о желании отомстить за многолетние обиды. В ходе допроса задержанный заявил, что планировал покончить с собой.

Ранее сообщалось, что напавший на ТЦ в Краснодаре страдает психическим расстройством.

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