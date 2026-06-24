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Общество

В ФМБА раскрыли подробности об уникальной российской вакцине от менингококка

СПбНИИВС ФМБА: в РФ разработали вакцину от менингококка с уникальным составом
Global Look Press

В этом году в России зарегистрируют первую отечественную вакцину от менингококка «Менговакс B». Этот препарат с уникальным составом, не имеющий аналогов, будет защищать от пяти опасных серогрупп инфекции, в том числе наиболее опасного серотипа В, на который приходится до 35% заражений, сообщила в беседе с RT замгендиректора по развитию Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

«Вакцина «Менговакс В» является уникальной разработкой, поскольку содержит в составе как полисахариды серотипов A, C, Y, W, конъюгированные с белком-носителем, так и рекомбинантный компонент В — он основан на технологии E. Coli, — пояснила специалист, добавив, что создавался препарат при помощи векторных технологий.

По словам Рузановой, на серотип В приходится порядка 33%, а в отдельных регионах до 35% заражений. Причем этот штамм может вызывать у пациентов сепсис, полиорганную недостаточность, и грозит летальным исходом. На данный момент другие вакцины в большинстве своем от этого штамма не защищают, подчеркнула эксперт.

На сегодняшнем этапе препарат регистрируют как вакцину для взрослого населения. Однако, как отметила специалист, для детей до пяти лет и подростков от 13 до 17 лет также крайне важно защищаться от инфекции, так как в этих возрастных группах повышен риск заражения. Рузанова подчеркнула, что разработчики это учли, поэтому уже стартовали клинические исследования с привлечением детей, показания в инструкции планируется включить в последующие два года.

Прививаться от менингококка Роспотребнадзор предписывает во время вспышки заболевания или при угрозе превышения эпидпорога, напомнила эксперт, добавив, что в последнее время в РФ отмечался рост числа заразившихся. Помимо профилактики, вакцину рекомендуется также применять в экстренных случаях после контакта с носителем, однако Рузанова подчеркнула, что важно не считать препарат средством лечения.

«Вакцинация тех, кто находится в зоне риска, должна рассматриваться в качестве дополнительного метода защиты к приёму антибиотиков, поскольку срок формирования иммунитета после введения вакцины составляет пять—семь дней», — заключила специалист.

Напомним, о создании новой российской вакцины от менингококка руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила в начале июня, отметив, что агентство зарегистрирует две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одна из них, «Менговакс B», — это уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет.

Инфекционист ранее назвала главную причину роста заболеваемости менингококком.

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