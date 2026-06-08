В России появится первая вакцина от менингококка

Скворцова: первая вакцина РФ от менингококковой инфекции появится в 2026 году

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом заявила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Она рассказала, что в 2026 году агентство зарегистрирует две полисахаридные конъюнгированные вакцины.

«Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет», — сказала Скворцова на полях ПМЭФ.

Руководитель ФМБА пояснила, что препарат называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции.

По ее словам, сразу после зарегистрированных препаратов пойдет «волна» следующих лекарственных средств.

В апреле Скворцова рассказывала, что вакцину ФМБА «Онкопепт» от колоректального рака смогут получить 27 россиян. По регламенту на изготовление препарата необходимо 49 дней, из которых не менее 7 дней занимает процедура контроля качества.

Ранее в ФМБА оценили эффективность российской вакцины от аллергии.