Новости. Общество

Инфекционист назвала главную причину роста заболеваемости менингококком

Врач Мескина: подъем менингококка вызвала имунная нетренированность людей
Минздрав Московской области

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Life.ru прокомментировала наблюдаемый в текущем сезоне рост заболеваемости менингококковой инфекцией. По ее словам, это явление носит циклический характер, однако на этот раз всплеск отчасти стал следствием пандемийных ограничений.

«Мы фактически не контактировали и не происходило такой иммунной тренировки, которая обычно происходит», — отметила специалист.

Она добавила, что обычные контакты с людьми постоянно «тренируют» иммунитет, а изоляция затормозила этот механизм, что привело к накоплению восприимчивых людей. При этом в данной ситуации речи об эпидемии не идет.

В конце ноября Роспотребнадзор сообщал, что эпидемиологическая ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна.

При этом в ведомстве заявили, что с начала года в стране фиксируется рост заболеваемости.

Специалисты посоветовали с целью минимизации риска заражения соблюдать правила личной гигиены. Также необходимо регулярно проводить уборку и проветривание помещений, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки инфекционного заболевания, а в случае возникновения первых симптомов недомогания важно незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее россиянам рассказали, могут ли зимние прогулки без шапки вызвать менингит.

