В Петербурге врач совращал девочку во время приема

В Санкт-Петербурге 49-летний врач арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по август 2024 года мужчина, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки. Возраст потерпевшей не раскрывается.

Подозреваемый задержал и заключен под стражу, возбуждено уголовно дело.

До этого в Узбекистане врача осудили за домогательства к пациентке. Медик зашел к женщине и рассказал о необходимости провести осмотр. Во время «медицинских» манипуляций он хватал пострадавшую за грудь и приставал. После произошедшего пациентка обратилась в полицию.

Ранее врач скорой помощи приставал к пациентке.