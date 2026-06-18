В Тюмени задержали мужчину, домогавшегося школьницу в лифте

В Тюмени задержали мужчину, который домогался школьницу в лифте, сообщает СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Инцидент произошел 16 июня в доме на улице 30 лет Победы и попал на камеру видеонаблюдения.
На записи видно, что вместе с несовершеннолетней в лифт зашел неизвестный мужчина, после чего раздались крики девочки. Пострадавшая выбежала из кабины на восьмом этаже, а злоумышленник спустился на первый этаж и вышел из подъезда.
Личность подозреваемого установили. Им оказался 33-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), родившийся в 1993 году. В настоящее время он был задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее в Челябинске девушки пожаловались на домогательства пенсионера в автобусах.