В Тюмени задержали мужчину, домогавшегося школьницу в лифте

Жителя ХМАО обвинили в насилии над школьницей из Тюмени в лифте

В Тюмени задержали мужчину, который домогался школьницу в лифте, сообщает СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Инцидент произошел 16 июня в доме на улице 30 лет Победы и попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, что вместе с несовершеннолетней в лифт зашел неизвестный мужчина, после чего раздались крики девочки. Пострадавшая выбежала из кабины на восьмом этаже, а злоумышленник спустился на первый этаж и вышел из подъезда.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 33-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), родившийся в 1993 году. В настоящее время он был задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Челябинске девушки пожаловались на домогательства пенсионера в автобусах.