В России могут создать реестр потерянных домашних животных

Депутаты Госдумы (ГД) от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать реестр потерянных и найденных домашних животных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обращение на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова.

«Учитывая изложенное, прошу вас… рассмотреть возможность создания федерального реестра потерянных и найденных домашних животных, предусматривающего размещение сведений о пропавших и найденных питомцах, поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору», — говорится в нем.

По мнению авторов инициативы, реестр можно включить в портал «Госуслуги», приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления. Эта мера, по утверждению депутатов, сократит время поиска четвероногих.

До этого руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в УК РФ необходимо внести поправки, которые должны предусматривать ответственность за несчастные случаи с животными.

Ранее фракция «Новые люди» предложила поднять штрафы за отказ от питомцев.