Юрист предложил внести в УК РФ поправки для защиты домашних животных

Юрист Хаминский: домашние животные требуют дополнительной правовой защиты
Руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в УК РФ необходимо внести поправки, которые должны предусматривать ответственность за гибель животных, произошедшую по неосторожности владельцев. Накануне 200 собак погибли в результате пожара по неосторожности в Нижнем Новгороде.

«Трагедия в Нижнем Новгороде, где в результате пожара погибли около 200 собак, поднимает острый вопрос ответственности заводчиков за содержание животных. Массовая гибель питомцев стала следствием условий, в которых они находились, в том числе, отсутствия должных мер безопасности, контроля и своевременной реакции на чрезвычайную ситуацию. Сегодня законодательство, в частности статья 245 УК РФ, предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, однако не охватывает случаи их гибели по неосторожности ивладельцев. Между тем подобные трагедии требуют правовой оценки, поскольку речь идет не просто о несчастном случае, а о системных нарушениях», — подчеркнул он.

По его словам, поправки в Конституцию 2020 года закрепили обязанность государства формировать в обществе гуманное отношение к животным.

«Важно учитывать, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации закрепили обязанность государства формировать в обществе ответственное и гуманное отношение к животным. Это задает более высокий стандарт правового регулирования и требует его развития на уровне уголовного закона. Необходимо внести изменения в статью 245 УК РФ, прямо предусмотрев ответственность за гибель животных, произошедшую по неосторожности владельцев. Это станет важным шагом к формированию более строгих стандартов содержания и реальной защите животных от безответственного обращения», — заключил эксперт.

Ранее фракция «Новые люди» предложила поднять штрафы за отказ от питомцев.

 
