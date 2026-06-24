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Общество

В Минюсте рассказали, что будет с заочно осужденными иноагентами

Минюст: заочно осужденных иноагентов отправят в колонии по возвращении в Россию
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заочно осужденные иностранные агенты будут отбывать наказание после возвращения в Россию. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства напомнил, что после ужесточения уголовной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах в России за такие преступления могут осудить заочно. Сроки лишения свободы для них, по его словам, составляют от трех до пяти лет.

«И все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну им придется отсидеть тот заочный приговор», — сказал Свириденко.

Он ранее уточнял, что среди внесенных в 2025 году в список иноагентов физлиц только у 4% было выявлено иностранное финансирование. По словам замминистра, тенденция на его снижение сохраняется и в нынешнем году.

Ранее Совфед принял новый закон об усилении контроля над иноагентами.

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