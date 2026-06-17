Совфед одобрил закон об усилении контроля за иноагентами

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении эффективности взаимодействия органов публичной власти, кредитных и иных финансовых организаций с Минюстом РФ при осуществлении госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, Минюст получит право направлять банкам электронные запросы. Кредитные организации будут обязаны отвечать на них в течение трех рабочих дней. При выявлении признаков нарушения законодательства об иноагентах банки должны будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам таких лиц в электронном виде. Порядок обмена информацией Минюст согласует с Банком России.

Документ также меняет порядок исключения из реестра иностранных агентов. Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст с заявлением об исключении, но получит отказ, повторно подать заявление он сможет не раньше чем через год. Для физических лиц, впервые включенных в реестр, предусмотрен отдельный порядок повторного обращения.

Кроме того, Минюст сможет в течение 10 рабочих дней вернуть заявление о включении в реестр, если в нем будут обнаружены нарушения оформления или недостоверные сведения. О таком решении заявителя обязаны уведомить.

С 1 сентября для иностранных агентов вводится запрет выступать рекламодателями социальной рекламы. Также запрещается размещать такую рекламу на принадлежащих им информационных ресурсах. С этой же даты иноагенты будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее предоставленной информации. Подавать такие данные можно будет в свободной форме.

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