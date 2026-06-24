В Оренбурге женщины напали на чужих детей из-за конфликта на детской площадке

В Оренбурге две женщины набросились на маленьких девочек и попали на видео

В Оренбурге две женщины напали на двух девочек 7 и 8 лет после конфликта между детьми, сообщает UTV.

Судя по записи с камеры наблюдения, взрослые несколько раз ударили девочек по голове и ягодицам, толкали их и в конце потребовали, чтобы те больше не приходили во двор, если не могут «дружить». Одна из женщин отчитала школьницу за то, что она якобы ударила другого ребенка по лицу.

Видео инцидента опубликовала в соцсети мать одной из пострадавших, назвав случившееся самосудом. Она рассказала, что дети жаловались на головную боль и тошноту, у них зафиксировали побои. По ее словам, подобное поведение со стороны этих женщин происходит не впервые.

В полиции сообщили, что заявления подали обе стороны. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.

До этого женщина избила чужого ребенка на детской площадке в Новосибирске. На видео попало, как она бьет ребенка и с размаху пинает его ногой. Отмечается, что родители ребенка ждали полицию пять часов, а затем им сообщили, что наряд не приедет. На следующий день они обратились в ПДН, больницу и отдел полиции.

Ранее во Владивостоке женщина скинула мальчика с качелей ради своих детей.