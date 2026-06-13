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Общество

Во Владивостоке женщина скинула мальчика с качелей ради своих детей

Во Владивостоке женщина напала на чужого ребенка, вынудив его освободить качели

Во Владивостоке женщина прогнала подростка с качелей ради своих детей. Об этом Telegram-каналу «DPS VL» рассказала мать пострадавшего.

Инцидент произошел на детской площадке возле ТЦ «Универсам». По словам женщины, незнакомка пришла туда со своими двумя детьми, но свободных качелей не было.

Тогда горожанка с нецензурной бранью напала на ее сына, вынудила его освободить качели, а затем продолжила материться ему вслед.

«Мой сын подвергся насильственным действиям со стороны незнакомой женщины», — заявила родительница.

До этого мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре. Двое мальчиков поссорились, после чего один из них пожаловался отцу, и тот прибежал «на помощь». В этот момент мужчина, по всей видимости, был пьян и накинулся на несовершеннолетнего. После избиения у ребенка диагностировали ушиб головы и живота, однако нападавшего так и не задержали.

Ранее пермяк схватил ребенка и ударил головой о качели на детской площадке.

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