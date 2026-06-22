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Общество

Спасатели рассказали о результатах дополнительных поисков Усольцевых

Спасатели обследовали 51 квадратный километр тайги, но не нашли Усольцевых
ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В Красноярском крае завершились пятидневные дополнительные поиски семьи Усольцевых. Об этом сообщает служба «Спасатель».

Мероприятия проходили с 17 по 21 июня, всего в них принимали участие четыре человека и две единицы техники. За пять дней специалисты обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности.

«Несмотря на все предпринятые меры, пропавшая семья пока не найдена», – резюмировали спасатели.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их маленькая дочь отправились в поход в сентябре прошлого года, но вскоре перестали отвечать на звонки. Это привело к масштабным поискам, которые прекратили в холодное время года, но позже возобновили.

На месте поисков обнаружили обломок лыжной палки, но еще не доказано, что она принадлежала семье. По словам сына Ирины, Сергей считал такие палки лишним грузом во время походов и предпочитал, чтобы руки были свободны.

Ранее криминалист расшифровал находки, обнаруженные на месте пропажи Усольцевых.

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