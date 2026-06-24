Подростки устроили стрельбу на детской площадке в Челябинске

В Челябинске компания подростков устроила стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на улице Калинина. По словам очевидицы, компания подростков с пневматическим оружием сначала стреляла по бутылкам, а затем один из них стал стрелять в мальчика. В это время рядом бегали малолетние дети.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося. Стражи порядка установят личности подростков, а затем проведут профилактическую работу как с самими несовершеннолетними, так и с их родителями.

До этого неизвестный обстрелял автобусы в Екатеринбурге, пуля попала в пассажира. После произошедшего стрелок скрылся, его ищет полиция.

Ранее суд наказал мужчину, стрелявшего в подростка из пневматики во Владимире.