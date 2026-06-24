Под Воронежем ногу рабочего затянуло в дробилку на предприятии

Под Воронежем ногу 51-летнего мужчины затянуло в дробилку. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 1 июня на предприятии по производству керамики в Семилукском районе, когда машинист холодильника находился на участке рассева. Его левая нога попала в вальцовую дробилку.

Произошедшее классифицировали как тяжелый несчастный случай. Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж» сообщает, что, по предварительным данным, рабочий поскользнулся. Услышавший крики коллега пострадавшего сразу же прибежал на место и оказал помощь.

До этого во Владимире рабочие отравились газом при ремонте канализации. Двое из них не выжили, еще двоих доставили в медицинское учреждение.

Ранее рабочий задохнулся, упав в бункер с зерном в Севастополе.