Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ногу рабочего затянуло в дробилку на предприятии под Воронежем

Под Воронежем ногу рабочего затянуло в дробилку на предприятии
Павел Лисицын/РИА Новости

Под Воронежем ногу 51-летнего мужчины затянуло в дробилку. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 1 июня на предприятии по производству керамики в Семилукском районе, когда машинист холодильника находился на участке рассева. Его левая нога попала в вальцовую дробилку.

Произошедшее классифицировали как тяжелый несчастный случай. Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж» сообщает, что, по предварительным данным, рабочий поскользнулся. Услышавший крики коллега пострадавшего сразу же прибежал на место и оказал помощь.

До этого во Владимире рабочие отравились газом при ремонте канализации. Двое из них не выжили, еще двоих доставили в медицинское учреждение.

Ранее рабочий задохнулся, упав в бункер с зерном в Севастополе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!