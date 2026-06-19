Рабочий задохнулся, упав в бункер с зерном в Севастополе

Mash: в Севастополе рабочий упал в бункер с зерном и задохнулся

В Севастополе мужчина не выжил, упав в бункер с зерном на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел на предприятии, когда механизатор вышел на площадку элеватора, хотя по требованиям безопасности не мог там находиться. Он провалился в бункер и задохнулся.

В нарушении обвинили мастера, отвечавшего за допуск на склад. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого на Ставрополье при пожаре на мусорном полигоне пострадали рабочие. При спрессовке емкостей от антисептической жидкости произошел хлопок, после которого началось возгорание. Следователи организовали проверку по статье 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

Ранее рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани.