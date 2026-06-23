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Общество

Во Владимире двое рабочих насмерть отравились газом при ремонте канализации

Во Владимире двое рабочих спустились в канализационный колодец и погибли
Прокуратура Владимирской области

Сотрудники владимирского водоканала погибли во время ремонта канализационных сетей, спустившись в колодец. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел во дворе дома на а Судогодском шоссе. В ходе ремонтных работ на канализационных сетях двое сотрудников спустились в колодец и погибли. Еще двое рабочих доставлены в больницу.

По данным Telegram-канала 112, мужчины спустились в колодец без средств защиты и отравились метаном, коллеги попытались их вытащить, но также пострадали. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме, спасти пострадавших не удалось. Инцидент произошел в высотке на Украинской улице. Рабочие убирались на 27-м этаже многоквартирного дома и рухнули в лифтовую шахту на бетонное основание. Известно, что работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание.

Ранее в Московской области в строительном вагончике нашли тела троих рабочих.

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