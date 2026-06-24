Украина готовила детей к конфликту с Россией, переписывая учебники по истории. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщает РИА Новости.

По словам федерального омбудсмена, во время начала специальной военной операции она вместе с коллегами из Госдумы вывозила учебники с освобожденных территорий. Лантратова отметила, что из пособий исчезло понятие Великой Отечественной войны, вместо него использовался термин «Германо-Советская война». Все страницы, по ее словам, были пронизаны ненавистью к русским.

«У них даже методички есть, как смотреть на русских солдат через прицел автомата. Детей там готовили к войне с Россией», — сказала Лантратова.

До этого бывший педагог из Харьковской области Вера Николаевна рассказала, что ушла из школы из-за украинской программы по истории. Она пояснила, что не смогла смириться с фальсификацией фактов и насаждением национализма. Учительница сообщила, что при преподавании истории России и Советского Союза в девятых классах учебники уделяли особое внимание истории западной Украины, при этом постепенно меняя акценты в сторону националистической интерпретации событий. Педагог призналась, что пыталась донести до учеников достоверную информацию, однако новые правила программы запрещали отклоняться от утвержденного курса, поэтому ей пришлось уйти на пенсию.

Ранее власти Украины заинтересовались «подпольной школой» с советскими учебниками.