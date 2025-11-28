Педагог из Харьковской области заявила о фальсификации истории на Украине

Бывший педагог из Харьковской области Вера Николаевна прекратила преподавать историю по украинской школьной программе. Об этом она рассказала РИА Новости.

Учительница пояснила, что не смогла согласиться с фальсификацией фактов и насаждением национализма. По ее словам, при преподавании истории России и Советского Союза в девятых классах учебники уделяли особое внимание истории западной Украины, при этом постепенно меняя акценты в сторону националистической интерпретации событий.

Вера Николаевна проработала в школе 40 лет, десять из которых была директором. Она отметила, что в учебниках обязательно упоминались фигуры, такие как Шухевич и Бандера, а термин «Великая Отечественная война» был исключен.

Педагог признавалась, что пыталась донести до учеников достоверную информацию, однако новые правила программы запрещали отклоняться от утвержденного курса, поэтому ей пришлось уйти на пенсию.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители западных стран и США разрушили украинскую историю. Он отметил, что «соросовские учебники» были во всех школах и вузах. Однако потом на Украине стали уничтожать культуру, переименовывать улицы, отказываться от писателей и поэтов, а также русского языка.

Ранее стало известно, что в России решили воздействовать на украинских пленных через книги о бандеровцах.