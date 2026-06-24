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Общество

Подросток попал в реанимацию после нападения мужчины с ножом в Чите

Chita.ru: в Чите подросток попал в реанимацию после нападения мужчины с ножом
Shutterstock

В Чите мужчина ударил подростка ножом в живот. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел между домами на Промышленной улице. По словам очевидцев, неизвестный с ножом набросился на несовершеннолетнего и ударил его ножом в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на машине скорой помощи.

Сейчас подросток находится в реанимации краевой клинической больницы, сообщили изданию в пресс-службе минздрава Забайкалья.

До этого пьяный россиянин ударил соседа ножом в сердце за просьбу соблюдать тишину. В результате пострадавший не выжил, а нападавшему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Москве подросток с ножом и молотком напал на пенсионерку по указке мошенников.

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