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Общество

В Москве подросток с ножом и молотком напал на пенсионерку по указке мошенников

112: в Москве подросток под влиянием мошенников ударил пенсионерку молотком
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Москве подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку, став участником схемы телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, аферисты сначала обманули дочь пострадавшей. Женщина сообщила им, что в квартире хранятся деньги, а затем оставила ключи в условленном месте.

На место отправили 19-летнюю девушку и 16-летнего юношу. Она вынесла из квартиры 305 тыс. рублей и передала их сообщникам, а подросток остался искать драгоценности.

В этот момент хозяйка неожиданно вернулась домой и увидела незваного гостя. Тот ударил ее кухонным молотком по голове и ранил ножом в руку, после чего скрылся.

К настоящему времени молодые люди, действовавшие под влиянием мошенников, задержаны. Суд отправил их под домашний арест.

Ранее екатеринбуржец избил на улице женщину, приняв ее за мошенницу.

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