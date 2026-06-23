Россиянин ударил соседа ножом в сердце за просьбу не шуметь

В Балтийске будут судить мужчину, ударившего соседа ножом в сердце

В Балтийске Калининградской области перед судом предстанет 47-летний мужчина, который ударил соседа ножом в сердце за просьбу не шуметь. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

Инцидент произошел 1 марта. Предварительно, 47-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, когда сосед попросил его соблюдать тишину. В ответ он ударил его ножом прямо в сердце. Пострадавший не выжил.

Нападавшему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчина предстанет перед судом 25 июня.

До этого крымчанин 132 раза ударил ножом свою пожилую мать — пострадавшая получила повреждения головы, шеи, груди и живота. Это произошло после того, как они поссорились.

Ранее в Москве подросток с ножом и молотком напал на пенсионерку по указке мошенников.