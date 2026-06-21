Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Петрозаводске, есть пострадавшие

В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу из окна дома по прохожим, два человека пострадали. Об этом сообщило издание Карелinform со ссылкой на местные паблики.

Стрельба произошла на Лососинском шоссе.

По данным издания, 38-летний мужчина стрелял по прохожим с четвертого этажа, в результате его действий пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет. Со множественными огнестрельными ранениями они были госпитализированы.

Стрелка задержали. Подробности инцидента пока неизвестны.

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ , расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра. На допросе задержанный заявил, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Напавшего задержал один из очевидцев.

Ранее неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго.