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Общество

РСТ оценил риск для российских туристов во Франции из-за Эболы

РСТ заявил об отсутствии угрозы для российских туристов во Франции из-за Эболы
Michel Euler/AP

Единичный случай заражения вирусом Эбола во Франции не создает угрозы для туристов из РФ: эпидемиологические риски для них остаются крайне низкими, а отдых в стране — безопасным. Такую оценку дает Российский союз туриндустрии (РСТ) на своем официальном сайте.

В организации пояснили, что все прибывающие из зон с активными очагами геморрагических лихорадок проходят многоступенчатый медицинский контроль с особым вниманием к тем, кто контактировал с больными или работал в медучреждениях в эпицентре вспышки.

«Система работает в штатном режиме, паники нет, а французские и европейские службы демонстрируют именно ту степень готовности, которая и предусмотрена для подобных единичных завозов», — говорится в сообщении РСТ.

В союзе уточнили, что российские туристы во Франции пока не обращались с жалобами из-за выявленного случая Эболы, и паники по этому поводу среди них не наблюдается.

РСТ заверил, что игроки и контролирующие органы туриндустрии отслеживают эпидемиологическую ситуацию в странах, популярных среди российских путешественников, и своевременно информируют о любых потенциальных рисках.

Вирус Эбола выявили у врача гуманитарной миссии, прибывшего в Париж из Конго, где наряду с соседней Угандой продолжается крупнейшая в истории этих стран вспышка заболеваемости этой геморрагической лихорадкой.

Ранее Онищенко рассказал, может ли Эбола вызвать пандемию наподобие коронавируса.

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