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Сомнолог объяснила различие летнего и зимнего режимов сна

Сомнолог Царева: летний и зимний режимы сна различаются
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Летний режим сна отличается от зимнего из-за продолжительности светового дня. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

Специалист объяснила, что свет регулирует биоритмы человека. Чем его больше, тем выше уровень активности. При раннем восходе солнца естественные процессы организма помогают ему раньше вставать.

По словам врача, такое поведение не вредит здоровью.

«Организм может регулировать время наступления сна уровнем сонливости. И если, например, мы раньше встали, то мы можем раньше лечь на следующий день. То есть это естественная регуляция», — подчеркнула она.

Сомнолог добавила, что избежать нежелательного раннего подъема удастся, если ограничить воздействие света ранним утром. Для этого можно использовать маски для сна, а также закрыть окно плотными шторами.

До этого Царева до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что если признаки бессонницы сохраняются несколько дней, лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу. По ее словам, неправильный выбор препаратов приводит к обострению ситуации, предупредила она.

Ранее врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств.

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