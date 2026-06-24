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Общество

В Екатеринбурге задержали женщину, которая фотографировала могилы бойцов СВО

На кладбище в Екатеринбурге поймали женщину, снимавшую могилы участников СВО

В Екатеринбурге задержали женщину, которую подозревают в фотографировании могил бойцов СВО на городских кладбищах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

По данным правоохранителей, снимки она могла делать по заданию зарубежных кураторов. Сама задержанная утверждает, что ее попросил об этом знакомый, находящийся в зоне боевых действий, который якобы хочет навестить могилы товарищей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, как именно произошла вербовка, и устанавливают заказчика съемки. Решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене, по этой статье женщине может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого на Урале раскрыли схему мошенников с фотографиями могил участников СВО. По данным ФСБ, за каждую фотографию кураторы платили исполнителям от 80 до 100 рублей, при этом наиболее ценились четкие изображения. Эти данные применялись для создания дипфейков и последующего обмана родственников, которым сообщали, что их близкие живы и находятся в плену, и требовали деньги за их «освобождение».

Ранее в Красноярском крае мигрант в балаклаве разгромил 14 могил бойцов СВО и поплатился.

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