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Общество

На Урале раскрыли схему мошенников с фотографиями могил участников СВО

Мошенники платили девушке за фото могил бойцов СВО, которые использовали россиян
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ раскрыла новую схему мошенничества после задержания жительницы Свердловской области, которая фотографировала таблички на могилах участников специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала ОТВ сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Елена Докучаева.

По данным спецслужбы, кураторы убедили девушку, что снимки необходимы для проекта по сохранению памяти погибших участников СВО. За каждую фотографию ей выплачивали от 80 до 100 рублей, при этом наиболее ценились четкие изображения. Как сообщили в ФСБ, на одном из кладбищ задержанная успела сделать тысячи снимков и отправила их заказчикам.

В ведомстве пояснили, что фотографии использовались мошенниками для создания с помощью искусственного интеллекта фейковых видеороликов с изображением погибших военнослужащих. Затем такие материалы направляли их родственникам, чтобы выманить деньги.

Злоумышленники убеждали близких, что в могиле якобы похоронен другой человек, а сам военнослужащий находится в плену и может быть освобожден за определенную сумму. Подавленные родственники нередко соглашались на такие условия и переводили деньги мошенникам.

Ранее ФСБ задержала волгоградца, подозреваемого в обмане родственников военных РФ.

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