В Красноярском крае мигрант в балаклаве разгромил 14 могил бойцов СВО и поплатился

Мужчину, приехавшего в Краснодарский край, подозревают в осквернении могил участников специальной военной операции. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 30-летний мужчина пришел на кладбище на хуторе Копанский в балаклаве с целью надругаться над местами захоронения. Всего он повредил 14 могил.

«Обвиняемый разбил 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах, а также демонтировал фотографию с одной из могильных плит и затем скрылся, покинув территорию города Краснодара», – сообщается в публикации.

Вскоре мужчину поймали. Выяснилось, что он является уроженцем одной из соседних стран. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в момент, когда он находился в Новороссийске.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений. Вину фигурант признал. Сейчас следователи проводят с ним все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Сотрудники СК будут просить суд о заключении под стражу.

Ранее треш-блогершу из Петербурга наказали за соитие на могиле матери и бабушки.