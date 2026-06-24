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Общество

Россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе без ущерба для его качества

Турэксперт Мкртчян: для экономии на путешествии стоит бронировать апартаменты
brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Сэкономить на путешествии и не лишиться качественного отдыха удастся, если не планировать поездку на самые востребованные даты и отдавать предпочтение недорогому жилью. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Специалист посоветовал россиянам, планирующим отправиться на отдых со всей семьей или большой компанией, отказаться от бронирования отелей в пользу апартаментов. Такое жилье зачастую оказывается дешевле, а также позволяет экономить на еде благодаря наличию собственной кухни.

«Неважно, сколько звезд у отеля, в котором вы живете, две или пять. Главное — смена картинки. Дома хорошо не отдохнешь. Именно поэтому, по моим наблюдениям, даже небогатые люди сейчас стараются ездить куда-то дважды в год», — отметил Мкртчян.

По словам турэксперта, компании из четырех и более человек выгоднее путешествовать не на самолете или поезде, а на личном автомобиле. Тем, кто все же планирует приобретать авиа- или железнодорожные билеты, рекомендуется не выбирать для поездки пиковые даты и праздничные дни.

Сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь до этого рассказала «Газете.Ru», что к отпуску лучше начинать готовиться минимум за месяц. По ее словам, для многих сотрудников последняя неделя перед оплачиваемым отдыхом становится самым напряженным периодом года. Вместо постепенного завершения дел люди пытаются закрыть все задачи сразу и задерживаются на работе, а после продолжают отвечать на сообщения даже во время отпуска.

Ранее россиянам объяснили, как не потерять дни отпуска в случае болезни.

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