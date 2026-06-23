Россиянам объяснили, как не потерять дни отпуска в случае болезни

Сотрудник, который заболел во время отпуска, может продлить или перенести дни отдыха, чтобы не потерять их. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, для этого важно сразу уйти на больничный, а после — проинформировать об этом работодателя и написать на его имя заявление, в котором должно быть указано, что работник хочет сделать с оставшимися днями: догулять после выздоровления или перенести на другие даты.

«Однако во втором случае понадобится согласование работодателя, так как именно он вправе определять сроки в данной ситуации. Но на практике никаких конфликтов в этом вопросе обычно не происходит и руководители соглашаются на то, что удобнее сотрудникам», — уточнила Шайдуллина.

Юрист добавила, что в том случае, если начальство откажет в этом, сотрудник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и в прокуратуру.

Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин до этого в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что неделя отпуска может дать передышку, но при сильном выгорании ее часто мало для полноценного восстановления. Эксперт предупредил, что при выгорании нервная система долго живет в режиме хронического напряжения. У человека может повышаться уровень кортизола, нарушаться работа дофаминовой системы, снижаться когнитивная гибкость и способность получать удовольствие даже от отдыха.

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