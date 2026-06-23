Россиянам рассказали, как лучше подготовиться к отпуску

Россиянам стоит готовиться к отпуску минимум за месяц, рассказала «Газете.Ru» сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь.

«Для многих сотрудников последняя неделя перед отпуском оказывается самым напряженным периодом года. Вместо постепенного завершения дел люди пытаются закрыть все задачи сразу, задерживаются на работе и продолжают отвечать на сообщения даже во время отдыха. За пять рабочих дней практически невозможно качественно передать все дела коллегам так, чтобы работа не остановилась. Подготовку к отпуску лучше начинать не за неделю до, а за месяц. Как минимум: не брать дополнительную нагрузку, которая может перейти на время отдыха, и заранее понять, каким сотрудникам передать свои проекты», — отметила Скерсь.

По ее словам, одна из самых распространенных ошибок перед отпуском –— попытка закрыть абсолютно все задачи. Стоит честно разделить работу на три группы: что критично закончить до отпуска, что можно передать коллегам и что спокойно дождется возвращения, рекомендовала Скерсь. На практике действительно срочных задач обычно намного меньше, чем кажется — мы часто переоцениваем их важность просто потому, что хотим уйти на отдых без чувства незавершенности, уточнила эксперт.

Она добавила, что передавать коллегам важно не только сами задачи: коллегам нужно понимать текущее состояние задачи и проекта в целом, возможные риски, договоренности и место, где хранится вся необходимая информация. Чем больше контекста передано заранее, тем меньше вероятность, что сотрудника будут беспокоить во время отдыха, предупредила Скерсь.

Она посоветовала сильно заранее предупредить коллег, клиентов и партнеров о своем отсутствии и договориться о правилах экстренной связи. Команда должна понимать, какие вопросы действительно требуют срочного участия сотрудника, а какие могут подождать, сказала эксперт.

«Период отпусков часто становится своеобразной проверкой качества процессов внутри компании. Когда важные решения, договоренности и знания существуют только в голове одного человека, его отсутствие сразу создает хаос. Поэтому отпуск — это хороший индикатор зрелости команды. Если работа останавливается без конкретного сотрудника, значит, бизнесу стоит задуматься, насколько грамотно устроены его процессы», — заключила Скерсь.

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