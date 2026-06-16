Голый петербуржец под наркотиками разгромил машину такси

В Петербурге голый мужчина прыгал по машине такси

ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего мужчину, который разбил лобовое стекло автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Красносельском районе города, таксист завершил поездку, едва пассажир успел выйти из авто, как на капот иномарки запрыгнул голый мужчина. Хулиган вел себя неадекватно и расколотил лобовое стекло. Водитель вызвал полицию, прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил агрессивного мужчину с признаками наркотического опьянения.

Чтобы задержать нарушителя, росгвардейцам пришлось применить физическую силу и наручники. Задержанного доставили в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

До этого в Подмосковье полиция задержала мужчину, который разгромил припаркованную машину. Мужчина за несколько секунд оторвал боковое зеркало авто и разбил его об асфальт.

Ранее в Новосибирске женщина с битой разгромила автомобиль.