В России призвали искоренить практику запугивания детей колледжами

В России следует искоренить практику запугивания детей тем, что самых «слабых» из них заставят пойти в колледжи и не пустят в десятые классы. Такие ситуации объясняются тем, что школы стремятся всеми силами сохранить свои рейтинги и «превентивно избавиться» от учащихся, которые могут показать не очень высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«По всей стране возникла вопиющая практика. Родители с разных концов России мне звонят и рассказывают: «Нам рекомендуют уйти из школы, что ОГЭ мы не сдадим». Но не просто рекомендуют, а давят», – сообщил эксперт в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что давление оказывается не органами власти, а самими школами и их директорами, которые в погоне за исключительно высокими результатами ОГЭ и ЕГЭ «держатся за рейтинги». Володарский отметил, что в целом это не новый опыт – в прошлом своего рода «пугалкой» для учащихся было слово «ПТУ».

«Вот эти попытки «запугать» колледжем надо остановить», – подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что сегодня система колледжей в России стремительно развивается, их учебные возможности не уступают вузам. Если детей перестанут пугать перспективой поступления в колледж, то может сформироваться четкая ступенчатая система, когда для получения профессии ребенок сначала закончит ссуз, а затем поступит в вуз. Для работодателей, по мнению специалиста, такие сотрудники будут предпочтительнее, так как будет понятно, что они осознанно выбрали свою профессию.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что, если школа отказывается принять ребенка в десятый класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособрнадзор и прокуратуру. Давление с требованием отказаться от перехода в десятый класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркну́л он.

Ранее в Совфеде призвали запретить школам отказывать ученикам в переходе в десятый класс.