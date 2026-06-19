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Общество

В России призвали запретить школам отказывать ученикам в переходе в десятый класс

Сенатор Гибатдинов предложил запретить отсеивать учеников после девятого класса
Константин Михальчевский/РИА Новости

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов выступил с инициативой запретить школам в России отсеивать учеников после девятого класса. По его мнению, возможность пойти учиться в старшую школу не должна основываться на успеваемости и достижениях школьника. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

Гибатдинов подчеркнул, что право на получение полного среднего образования необходимо гарантировать всем ученикам, которые завершили обучение в девятом классе.

«Недопустимо превращать переход в десятый класс во внутренний конкурс, когда детей фактически отсеивают по рейтингу оценок, олимпиадам или иным критериям, не предусмотренным федеральным законодательством. Безусловно, профильные классы могут предъявлять доптребования к подготовке учащихся. Однако если ребенок хочет продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование, госсистема обязана предоставить ему такую возможность», — подчеркнул он.

По словам сенатора, в противном случае получается ситуация, когда подростков в возрасте 15-16 лет вынуждают менять образовательную траекторию, лишая их права на собственный выбор.

Гибатдинов отметил, что планирует направить соответствующий запрос в Министерство просвещения РФ.

Депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев до этого призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей. Он также подчеркнул, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

Ранее в Госдуме предложили выдавать школьникам деньги на книги из учебной программы.

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