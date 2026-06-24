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Общество

В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10-й класс

Депутат Смолин: если школа не пускает ребенка в 10 класс – это нарушение закона
Shutterstock

Если школа отказывается принять ребенка в десятый класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособрнадзор и прокуратуру. Исключение составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледжи, сообщил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать два ОГЭ вместо четырех для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в десятый класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения, подчеркнул он.

«Это важно родителям знать. Если вас не пускают в 10-й класс, обращайтесь в Рособрнадзор, прокуратуру, в конце концов, и к нам, и мы будем с этим бороться», — заключил парламентарий.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой запретить школам в России отсеивать учеников после девятого класса. По его мнению, возможность пойти учиться в старшую школу не должна основываться на успеваемости и достижениях школьника. Он напомнил, что право на получение полного среднего образования необходимо гарантировать всем ученикам, которые завершили обучение в девятом классе. Таким образом, если ребенок хочет продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование, госсистема обязана предоставить ему такую возможность, подчеркнул член Совфеда.

В России ранее разработали новый стандарт обучения для учащихся старших классов.

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