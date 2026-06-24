Депутат заявил, что закон о домашнем насилии приведет к разводам 100% семей

Если в России вернут уголовную ответственность за домашнее насилие, то это приведет к росту числа разводов и заставит россиян отказываться от вступления в брак. Об этом депутат Саратовской облдумы, зампред комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, соответствующий законопроект приведет к тому, что мужчины начнут опасаться вступать в брак на фоне того, что их жены могут «импульсивно» обратиться в органы правопорядка и суды. Калинин также заявил, что по сегодняшней статистике в России распадаются 8 из 10 браков.

«Если законопроект будет одобрен, станут разводиться все 10 из 10. Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон, – вопрос риторический, сегодня молодые люди и так не стремятся обрастать семьей и семейными обязанностями», — заявил депутат.

Он также напомнил, что в действующих законах уже предусмотрена ответственность за причинение вреда здоровью.

Напомним, депутат Госдумы Ксения Горячева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что разработала и направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 УК РФ, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких людей и родственников. Поправки предлагают распространить ее действие также на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора.

Горячева напомнила, что сейчас первый случай, о котором узнают правоохранители, далеко не всегда является первым случаем насилия. Это происходит из-за страха жертв, что обращение за помощью ухудшит их положение.

Ранее Погребняк заявила, что закон против домашнего насилия отпугнет только садистов.