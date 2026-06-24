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Культура

Погребняк раскритиковала слова Останиной о законе против домашнего насилия

Модель Погребняк: закон против домашнего насилие отпугнет только садистов
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что шокирована словами главы думского комитета по делам семьи Нины Останиной о законе против домашнего насилия.

Останина заявила, что закон об ужесточении наказания за домашнее насилие «отпугнет мужчин от брака». Из-за него, по мнению депутатки, «парни будут бояться, потому что любое прикосновение к жене, исходя из импульсивных заявлений, можно будет рассматривать как посягательство».

Погребняк задалась вопросом, какой нормальный мужчина испугается закона против побоев в семье. По ее мнению, такие представители противоположного пола изначально рассматривали жену как собственность и «грушу для битья». Модель уверена, что если закон об ужесточении наказания против домашнего насилия отпугнет садистов и тиранов – то это, наоборот, позитивно скажется на демографии.

«Зачем нам семьи, где дети растут под крики и в страхе? Зачем нам «ячейки общества», где женщина боится лишний раз слово сказать, чтобы не нарваться на удар? У меня нет слов. И это говорит председатель комитета по защите семьи Госдумы?» — возмутилась модель.

Погребняк подчеркнула, что если государство хочет крепких семей, то оно должно защищать в них слабых, а не оправдывать агрессоров.

«Госпожа Останина серьезно считает, что, заключая брак, мужчина подписывает себе индульгенцию на безнаказанность. А если нет, то это повод не жениться? С таким подходом страшно не то, что парней отпугнут от ЗАГСа. Страшно, что наши семьи продолжают защищать не от насилия, а само насилие», — заявила Погребняк.

Ранее Погребняк призвала увольнять ведущих-сексистов.

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