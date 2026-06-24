Врач объяснила, безопасны ли напитки со льдом в жару

Врач Кашух: напитки со льдом не помогают надолго охладить организм в жару

Употребление напитков со льдом в жаркую погоду помогает освежиться, однако не обеспечивает длительного охлаждения организма. Об этом RT сообщила гастроэнтеролог. кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, в жару особенно восполнять потерю жидкости и пить достаточное количество воды. При этом употреблять можно как прохладные, так и теплые напитки.

«Распространенное мнение о том, что любой холодный напиток обязательно вызывает простуду, не соответствует действительности. Простудные заболевания чаще всего развиваются из-за вирусов, а не из-за самой температуры напитка. Однако резкое охлаждение слизистой оболочки рта и глотки может стать дополнительным фактором риска: на время снижается местная защита и условно-патогенные микроорганизмы, которые в норме могут присутствовать на слизистых оболочках, получают больше возможностей для активного размножения», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что холодные напитки в жару увеличивают риск возникновения неприятных ощущений в горле, а также обострения хронического тонзиллита или фарингита, если есть другие провоцирующие факторы, такие как недосып, переохлаждение или сильный стресс.

Помимо этого, эксперт предупредила, что особенно осторожно употреблять напитки со льдом следует людям с повышенной чувствительностью зубов. Холод способен провоцировать кратковременные и интенсивные болевые ощущения.

При этом врач призвала отказаться от употребления сладкой газировки в пользу прохладной питьевой воды, чая без сахара, компотов и морсов.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого предупреждала, что летом высокая температура воздуха превращает кофе в нагрузку для сердца. По ее словам, особенно агрессивен напиток в первой половине дня на голодный желудок и в виде концентрированного эспрессо.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от некоторых блюд во время жары.