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Врач предупредила об опасности кофе в жару

Гастроэнтеролог Степанова: кофе в жару сгущает кровь и подгоняет пульс
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Летом высокая температура воздуха превращает кофе в нагрузку для сердца, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

Кофеин действует на организм многосторонне. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за чувство усталости, и одновременно стимулирует выброс адреналина и норадреналина. Сердце ускоряется, сосуды реагируют, уровень внимания растет. В прохладную погоду здоровый человек этих эффектов почти не замечает.

«Летом картина меняется. В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное — почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание: внешнее через кожу и внутреннее через мочевыделение», — объясняет Степанова.

Сгущенная кровь означает повышенный риск аритмии. У здорового человека пульс может на 15–20 ударов превышать обычный после привычной чашки эспрессо в жаркий день. У людей с пограничными нарушениями ритма (даже о которых они не знают) такого толчка достаточно, чтобы спровоцировать приступ.

«Дополнительно действует прямой эффект на желудок. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты и расслабляет нижний пищеводный сфинктер — это мышечное кольцо между пищеводом и желудком, которое держит содержимое внизу. В результате жара плюс кофе плюс легкая еда с жирным или сладким — типичный сценарий для летнего обострения изжоги и гастрита», — отмечает врач.

Особенно агрессивен кофе в первой половине дня на голодный желудок и в виде концентрированного эспрессо. Заваренный по-турецки или из кофе-машины напиток содержит больше кофеина, чем кажется: одна порция эспрессо — около 80 мг, двойной американо — до 160 мг.

Что советует врач:

— летом перенести кофе на завтрак, после полноценной еды и стакана воды;
заменить эспрессо на разбавленный американо со льдом и молоком — это снижает концентрацию кофеина в порции;
— на каждую чашку кофе выпивать 200–250 мл чистой воды, чтобы компенсировать потерю жидкости;
— в жару выше 30 °C ограничиться одной порцией в день, а если планируется активность на солнце — пропустить кофе совсем;
— если после чашки появляется учащенное сердцебиение, шум в ушах, головокружение — сразу прекратить и обратиться к врачу.
«Кофе сам по себе не враг сердцу. Большинство людей пьют его без проблем годами. Летняя жара меняет правила игры — и привычная утренняя чашка может неожиданно подвести. Простое правило: чем жарче, тем больше воды и меньше кофеина», — подытожила Виктория Степанова.

Ранее россиянам объяснили, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

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