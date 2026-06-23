Россиянам посоветовали отказаться от некоторых блюд во время жары

Врач Садовская: в жару стоит отказаться от суши, тартара и выпечки

Врач-эндокринолог Виктория Садовская (медицинская компания «СберЗдоровье») предупредила, что в жаркую погоду срок годности многих продуктов сокращается. Особенно опасными могут быть тартар и суши, отметила она в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, при температуре свыше 20 °C продукты, оставленные вне холодильника, портятся за 2–3 часа. В них активно размножаются бактерии (сальмонелла, стафилококк, кишечная палочка), способные вызвать острую кишечную инфекцию. В группе риска — сырые и слабообработанные блюда (тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку), готовые гарниры (рис, отварной картофель), мясные изделия (паштеты, холодец, вареная колбаса, выпечка с мясом), а также майонезные салаты, молочная и кисломолочная продукция, десерты с кремом.

Садовская посоветовала в летний период отказаться от острой пищи, так как она усиливает потоотделение и может привести к обезвоживанию. Не рекомендуется также жирная и жареная еда, создающая лишнюю нагрузку на пищеварение и мешающая организму поддерживать нормальную температуру, что повышает риск перегрева.

Кроме того, в жару стоит сократить потребление копченостей, консервов и соленых закусок, которые задерживают воду в организме и могут спровоцировать скачки давления. Сладкие напитки (лимонад, сок, молочные коктейли) из-за большого количества сахара только усиливают жажду, подчеркнула эксперт.

Кофеинсодержащие напитки (чай, кофе), по словам Садовской, лучше ограничить двумя чашками в день: их мочегонный эффект увеличивает потерю влаги, что опасно в жаркую погоду. Также категорически не рекомендуется употреблять алкоголь — он нарушает терморегуляцию и повышает вероятность теплового удара.

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