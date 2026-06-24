В Госдуме напомнили о праве на ипотечные каникулы при рождении ребенка

Россияне при рождении, усыновлении второго и последующих детей имеют право получить ипотечные каникулы. С соответствующим требованием они должны обратиться к кредитору, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он подчеркнул, что это право россиянам дается вне зависимости от их среднемесячного дохода, размера займа, обязательств перед банком. Льготный период предоставляется на срок до 18 месяцев или до момента, пока ребенку не исполнится полтора года.

«В течение первых шести месяцев льготного периода проценты по кредиту не начисляются, — подчеркнул Говырин. — С 7 по 18 месяц начисление процентов возобновляется, однако их уплата переносится на более поздний срок — после погашения текущих обязательств по кредитному договору».

Он напомнил, что в прошлом у россиян была возможность сделать перерыв в уплате ипотеки на срок не более полугода при условии снижения доходов семьи. Теперь же достаточно появления второго или последующих детей – никаких справках о доходах повторно предоставлять не нужно. Возможность полтора года не платить ипотеку станет важной мерой поддержки российских семей, заключил парламентарий.

Напомним, сегодня сообщалось, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Право на ипотечные каникулы получат и граждане, оформившие жилищный кредит до вступления закона в силу. Вместе с тем депутаты обсуждают возможность увеличения полуторагодового льготного периода.

Ранее стало известно, что в России хотят ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке.