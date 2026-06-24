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В России хотят ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке

«Известия»: срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить в РФ
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В России срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

В настоящее время россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещаются из бюджета.

Как подтвердил источник, по новым правилам банки будут получать возмещение не более 15 лет с даты заключения договора по семейной ипотеке, начиная с 1 июля. Льготную ставку удастся сохранить только в течение этого срока, после чего ее перестанут субсидировать. В таком случае она поднимется до рыночного уровня, то есть через 15 лет платеж для заемщика резко увеличится.

Тогда годовой процент будет рассчитан по формуле «ключевая ставка + 2 п.п.» для кредитов на обычное жилье и «ключевая ставка + 2,5 п.п.» — для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), сказано в документе.

До этого основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик рассказал «Газете.Ru», что семейная ипотека сегодня остается главным фактором, удерживающим рынок новостроек от более глубокого спада, однако ее возможностей уже недостаточно для полноценного восстановления спроса.

Ранее были названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей.

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