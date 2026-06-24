Россиянам рассказали, почему после купания в озере может появиться сыпь

Купание в стоячих водоемах, таких как озера и пруды, может обернуться неприятными кожными заболеваниями. Среди них — шистосомный дерматит, известный как «зуд купальщика». Его возбудителями служат личинки церкарий — паразитов водоплавающих птиц. Об этом в интервью РИАМО сообщил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Через 10–40 минут после купания возникает покалывание, затем сильный зуд, красные волдыри и сыпь, похожая на ожог крапивы или комариные укусы. Держится до 2 недель, при расчесывании может присоединиться вторичная инфекция», — предупредил специалист.

Еще одно заболевание, связанное с купанием, — гранулема пловцов, продолжил Матюхин. Она развивается при попадании бактерий в микротравмы на руках, локтях и коленях. Через 2–6 недель на месте царапин появляются безболезненные красновато-синюшные узелки или язвочки, которые долго не заживают.

Кроме того, по его словам, в местах плотного прилегания купальника — на ягодицах, бедрах, в подмышечных впадинах — может образоваться сыпь из мелких зудящих гнойничков с характерным ореолом. Это проявление инфекции, вызванной синегнойной палочкой.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого говорил, что самая частая группа осложнений после купания в загрязненной или стоячей воде — кишечные инфекции. Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций с диареей, рвотой, болями в животе и повышением температуры, отметил эксперт.

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