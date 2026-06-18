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Врач объяснил, когда вода в ухе опасна и как не довести до отита

Врач Маневич: вода в ухе создает условия для размножения бактерий
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Попадание воды в ухо после купания может привести к воспалению, поскольку влага, задержавшаяся в слуховом проходе, создает среду для размножения бактерий и грибков. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

По его словам, сама по себе вода не опасна, но в сочетании с микротравмами или избытком серы, а также при вымывании защитного слоя, повышается риск наружного отита. Наиболее опасны стоячие водоемы (пруды, озера), плохо очищенные бассейны и теплая вода. Море, благодаря соленой воде, безопаснее, но абсолютной гарантии не дает.

Тревожные симптомы: боль, зуд, ощущение распирания, снижение слуха, выделения из уха, болезненность при нажатии на ушную раковину. Если они сохраняются более одного–двух дней или нарастают, необходимо обратиться к врачу, отметил Маневич.

«Лечение зависит от формы и тяжести воспаления. Чаще всего назначают ушные капли с противовоспалительным и антисептическим действием, иногда — антибиотики», — сказал специалист.

Что касается профилактики, при попадании воды в ухо следует наклонить голову, чтобы она вытекла, промокнуть раковину полотенцем, при необходимости использовать теплый воздух фена на расстоянии. При этом ни в коем случае нельзя использовать ватные палочки — они травмируют кожу и проталкивают влагу глубже, добавил он.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого говорил, что с точки зрения инфекционной безопасности самые рискованные — стоячие и слабо проточные водоемы: небольшие пруды, теплые озера, заполненные водой карьеры, а также «дикие» места для купания рядом с населенными пунктами и фермами. В такой воде быстрее накапливаются и дольше сохраняются энтеровирусы, ротавирусы, дизентерийная и кишечная палочка, яйца гельминтов и простейшие паразиты.

Ранее эксперт раскрыл, о каких болезнях может говорить шум в ушах.

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