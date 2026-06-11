Чем чаще всего заражаются купающиеся в природных водоемах, рассказал врач

Купание в природных водоемах — это не только удовольствие, но и набор вполне реальных рисков. Чаще всего при купании в таких местах люди заражаются кишечными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями, — об этом рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Самая частая группа осложнений после купания в загрязненной или стоячей воде — кишечные инфекции. Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций с диареей, рвотой, болями в животе и повышением температуры», — отметил врач.

Немного реже встречаются паразитарные заболевания, например лямблиоз и криптоспоридиоз, которые нередко протекают затяжно и сопровождаются длительной диареей и метеоризмом.

«Отдельная категория — кожные и аллергические реакции: «зуд купальщика» (церкариоз), дерматиты, раздражение и высыпания после контакта с личинками паразитов и токсинами водорослей. Вода также может стать причиной наружного отита, конъюнктивита и обострения хронических ЛОР-заболеваний. В некоторых регионах к рискам добавляются лептоспироз и гепатит А при купании в сильно загрязненных водоемах», — заметил доктор.

По словам Неронова, с точки зрения инфекционной безопасности самые рискованные — стоячие и слабо проточные водоемы: небольшие пруды, теплые озера, заполненные водой карьеры, а также «дикие» места для купания рядом с населенными пунктами и фермами. В такой воде быстрее накапливаются и дольше сохраняются энтеровирусы, ротавирусы, дизентерийная и кишечная палочка, яйца гельминтов и простейшие паразиты.

«Реки с течением обычно чуть безопаснее, но только при отсутствии промышленных и коммунальных сбросов. Городские пляжи при регулярном санитарном контроле относятся к умеренно безопасным, однако после ливней и в период сильной жары уровень микробного загрязнения там тоже растет. Наибольший риск представляют неорганизованные места купания, где нет ни лабораторного контроля, ни запретительных табличек, ни информации о составе воды», — заметил врач.

Профилактика инфекций во многом зависит от правильного поведения после выхода из воды. Специалисты рекомендуют как можно скорее принять душ с мылом или хотя бы обильно обмыть тело чистой проточной водой, уделяя внимание коже под купальником, складкам и участкам с возможными микротравмами. Желательно промыть лицо, глаза чистой водой, а при склонности к отитам аккуратно удалить воду из ушей и использовать при необходимости специальные капли по рекомендациям врача.

Ранее врач предупреждал о риске заражения кишечной палочкой при поливе рассады стоячей водой.