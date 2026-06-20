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Общество

На ЗАЭС раскрыли состояние радиационного фона после потери внешнего электроснабжения

На ЗАЭС радиационный фон после потери внешнего электроснабжения в норме
Alexander Ermochenko/Reuters

Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС после потери внешнего электроснабжения в норме. Об этом сообщила пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

На ЗАЭС уточнили, что в связи с отключением действием защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение объекта, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов.

«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. Как отметили в пресс-службе организации, этот инцидент вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте.

17 июня директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, что комплекс мер, которые позволяют обеспечить атомную электростанцию необходимым количеством воды для охлаждения ее реакторов и систем, разработали и реализовали. По его словам, это даст возможность без проблем пройти предстоящий жаркий сезон и дальнейшие периоды.

Ранее Лихачев заявил, что атаки на ЗАЭС становятся более жестокими.

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