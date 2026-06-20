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Общество

Резервные генераторы ЗАЭС переведены в режим дежурства после переподключения

После восстановления питания генераторы ЗАЭС переведены в режим дежурства
Reuters

После восстановления внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) резервные дизельные генераторы были переведены в режим ожидания. Переход на стандартную схему электроснабжения осуществлен в соответствии с установленными нормами и процедурами, сообщила пресс-служба станции.

«Оборудование станции работает в штатном режиме. Персонал продолжает осуществлять постоянный контроль за состоянием систем и оборудования», — говорится в сообщении.

Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в зоне контроля остается в пределах естественных значений и не превышает допустимых норм.

Безопасность станции полностью обеспечена, отметили в пресс-службе.

20 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о подключении ЗАЭС к электросети после инцидента с потерей внешнего питания. До этого пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что Запорожская АЭС уже в 20-й раз с начала конфликта осталась без внешнего электроснабжения. В агентстве отметили, что этот случай вновь подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на объекте.

Ранее директор ЗАЭС назвала число пострадавших от атак дронов ВСУ

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