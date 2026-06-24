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Общество

Юрист окончательно разрешил спор россиян о кондиционерах в офисе

Юрист Южалин: работа кондиционера в офисе контролируется нормами СанПиН
Shutterstock

Хотя законом «температурные споры» россиян о работе кондиционеров в офисе не разрешаются, есть нормы СанПиН, которые выдвигают вполне конкретные требования в зависимости от времени года. Так, летом температура воздуха в кабинете не должна быть ниже +20 градусов или выше +28 градусов, сообщил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Если температура в офисе укладывается в диапазон от 20 до 28 градусов — формально нарушений нет», — пояснил специалист.

В то же время он согласился, что достаточно крупный разброс между этими значениями часто становится причиной споров. Он посоветовал по возможности обратиться к начальству с просьбой организовать рабочие места в зависимости от предпочтений сотрудников. В частности, можно объединить в одних кабинетах тех, кто больше любит прохладу, в других – кому нужна более высокая температура.

«Но окончательное решение по планировке и организации рабочего пространства остаётся за работодателем», — подчеркнул Южалин.

До этого член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что при аномально жаркой погоде работодатели обязаны создать для сотрудников комфортные условия труда в офисе. Если температурный режим не соответствует требованиям СанПиНа, то рабочий день сокращается, а при достижении особенно высокой температуры работники имеют право не выходить в офис – это не будет считаться прогулом.

Так, если в кабинете температура достигает +28,5 градусов – рабочий день сокращается на один час, при +29 градусов – на два часа, при +30,5 градусов — на четыре часа и при температуре в помещении +32,5 градусов — работу следует прекратить, так как это аварийно опасный уровень.

Ранее россияне пожаловались на конфликты в офисе из-за кондиционеров.

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