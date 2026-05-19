«Это не прогул»: россиянам напомнили о праве не выходить на работу в жаркий офис

При аномально жаркой погоде работодатели обязаны создать для сотрудников комфортные условия труда в офисе. Если температурный режим не соответствует требованиям СанПиНа, то рабочий день сокращается, а при достижении особенно высокой температуры работники имеют право не выходить в офисе – это не будет считаться прогулом, рассказал в беседе с RT член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что во время жары работников часто переводят на дистант, отметив, что делается по заявлению сотрудника – после этого руководитель издаёт соответствующий приказ и подписывает с работником допсоглашение к трудовому договору.

Согласно СанПиНу также предусмотрено сокращение рабочего дня: если в кабинете температура достигает +28,5 °C – на один час, при +29 °C – на два часа, при +30,5 °C — на четыре часа и при температуре в помещении +32,5 °C — работу следует прекратить, так как это аварийно опасный уровень, объяснил член ОП.

«Если работодатель в связи с жарой ничего не предпринимает, работники вправе уйти с работы, предупредив об этом письменно, ― подчеркнул Машаров. ― Прогулом это не считается: на этот счёт есть судебная практика».

Он пояснил, что работодатель обязан обеспечить сотрудникам нормальные условия, в том числе установить кондиционеры, закупить вентиляторы, жалюзи и так далее.

До этого член регионального штаба НФ по Алтайскому краю, директор алтайской «Защиты прав потребителей» Людмила Жгун отмечала, что при жаре в офисе порядок рабочего дня должен меняться – обычно выполнение задач переносят на утро или вечер. А если работник получил травму и будет подтверждено, что причиной этого стала жара или переохлаждение, то работодатель обязан будет компенсировать расходы на лечение.

