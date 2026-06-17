Россияне пожаловались на конфликты в офисе из-за кондиционеров

Главным летним поводом для споров в офисе становятся кондиционеры и открытые окна. О таких конфликтах рассказали 54% офисных сотрудников, сообщила «Газете.Ru» HR-директор Level Group Валентина Романова.

«Летом офис часто превращается в пространство постоянных компромиссов. Жара влияет не только на самочувствие сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. Обычные бытовые мелочи — кондиционер, открытое окно, запах еды или дресс-код — становятся причиной раздражения. Как показывает практика, самые частые конфликты возникают не из-за рабочих задач, а из-за бытовых вопросов. В первую очередь речь идет о кондиционерах и открытых окнах. Для одних сотрудников комфортной кажется прохладная температура, другие начинают мерзнуть даже в разгар жары. Дополнительные споры возникают из-за сквозняков, шума с улицы и необходимости проветривания помещений», — отметила Романова.

По ее словам, еще один сезонный раздражитель — запахи: в жаркую погоду ароматы еды, парфюма и других бытовых вещей ощущаются гораздо сильнее, особенно в небольших кабинетах, переговорных комнатах и лифтах. То, что зимой практически не замечается, летом может становиться причиной дискомфорта и раздражения, подчеркнула Романова.

Отдельной темой остается дресс-код. По словам Романовой, даже в компаниях, где требования к внешнему виду носят скорее рекомендательный характер, летом сотрудникам становится сложнее соблюдать привычные стандарты — одежда быстрее мнется, становится менее комфортной, а высокая температура сама по себе создает дополнительную нагрузку. Особенно чувствительно это для специалистов, которые регулярно участвуют во встречах и общаются с клиентами.

Романова подчеркнула, что жара влияет не только на людей, но и на технику: при высокой температуре увеличивается нагрузка на компьютеры, мониторы, серверное оборудование, проекторы и другую офисную инфраструктуру. Если помещение плохо проветривается, дополнительное тепло от техники делает рабочую среду еще менее комфортной, сказала эксперт.

Она добавила, что в жаркие дни людям сложнее сохранять концентрацию, удерживать внимание к деталям и выполнять задачи, требующие высокой вовлеченности. Возрастает вероятность ошибок даже при выполнении привычной работы, и многие начинают чаще делать перерывы или задумываются о возможности поработать удаленно, подчеркнула Романова.

Она считает, что снизить летнее напряжение в коллективе помогают достаточно простые меры: важно заранее договориться о правилах проветривания помещений, по возможности настраивать кондиционирование по зонам, обеспечивать сотрудников питьевой водой и предусматривать более гибкие форматы работы. В ряде случаев положительный эффект дает и сезонное смягчение требований к офисному дресс-коду, заключила Романова.

Ранее россиянам объяснили, почему концентрация падает к концу рабочего дня.